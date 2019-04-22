ФОТОНЕДЕЛЯ 05

01. Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло почти до 300. Еще около 500 человек пострадали. Восемь взрывов прогремели в пасхальное воскресенье в церквях и гостиницах в нескольких городах страны. Первые шесть из них произошли почти одновременно. Еще одно взрывное устройство – недалеко от международного аэропорта Бандаранаике – удалось обезвредить.

При этом, как сообщает агентство AFP, за 10 дней до теракта глава полиции Шри-Ланки предупредил своих подчиненных, что боевики-смертники исламистского движения NTJ могут планировать нападения на церкви.

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Смертник, взорвавший себя в храме Св.Себастиана

02. Вчерашние теракты стали самыми кровавыми за последние 10 лет. Среди погибших много иностранцев, в том числе граждане США, Великобритании, Португалии, Пакистана, Турции, Дании.

В храме Св. Себастиана в городе Катувапитья, к северу от Коломбо, погибли 62 человека.

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03. Верующие старейшего христианского города в Ираке Каракош (Хамдания), освобожденного от боевиков ИГИЛ, впервые за пять лет смогли провести пасхальное богослужение в церкви Непорочного Зачатия.

Achilleas Zavallis/The Guardian





04. За время, пока Каракош терроризировали боевики ИГИЛ, его покинуло почти все население — около 80 000 человек. Только треть из них захотела и смогла вернуться назад. Люди надеются, что теперь они в безопасности.

Achilleas Zavallis/The Guardian





05. Украина вновь продемонстрировала, что может проводить у себя свободные, демократические выборы по европейским стандартам. Шоумен Владимир Зеленский уверенно победил на президентских выборах, набрав во втором туре голосования более 70% голосов избирателей.

AP/Scanpix





06. Портрет избранного президента Украины Владимира Зеленского в одном из магазинов сладостей в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Ловецкий/AP/Scanpix





07. На репетиции балета «Лебединое озеро» в пражском Национальном театре.

Martin Divíšek/EPA





08. Инсталляция испанского арт-дуэта Martín+Sicilia на 13-й биеннале современного искусства в Гаване.

Fernando Medina/Reuters/Scanpix





09. Китайцы создали в пустыне Гоби симулятор марсианской базы для школьников. «Марсианская» база расположилась в окружении бесплодных холмов в северо-западной провинции Ганьсу. Ее цель – ознакомить подростков с тем, какой может быть жизнь на Красной планете. База была построена компанией C-Space за 50 миллионов юаней (7,47 миллиона долларов) примерно в 40 километрах от города Цзиньчан. Сооружение состоит из девяти модулей, включающих жилые помещения, капсулы для сна, диспетчерскую, теплицу с образцами картофеля и пшеницы, воздушный шлюз. Подростки осматривают базу, модели марсоходов, а затем отправляются в походы по пустыне, где исследуют пещеры в «марсианском» ландшафте, изучают космические модули. В планах создателей базы инвестировать в проект еще около $400 млн, чтобы расширить его площадь до 67 кв.км и к 2030 году принимать более двух миллионов посетителей.

Thomas Peter/REUTERS/Scanpix





10. Виноградари во французской области Бургундия защищают виноградную лозу от ночных заморозков с помощью дыма от больших свечей.

Jean-Luc PETIT/SIPA/REX/Shutterstock





11. Самая крупная в Японии плавающая солнечная электростанция в Итихаре обеспечивает электричеством более 5000 домов местных жителей.

Carl Court/Getty Images/Scanpix





12. На показах Недели моды в Карачи пакистанские дизайнеры представили свои новые коллекции.

Asif Hassan/Getty Images/Scanpix





13. Фотосессия молодоженов в Пхеньяне.

Ed Jones/AFP/Getty Images/Scanpix





14. «Лос Эмпалаос» — один из самых необычных обрядов Страстной недели в Испании. В деревне Вальверде-де-ла-Вера в ночь с Великого четверга на Страстную пятницу несколько десятков местных жителей примеряют на себя одежду Христа, несущего крест на Голгофу. Около двух часов длится церемония одевания «эмпалао», которого обматывают 80-метровой веревкой, прикрепленной к деревянной палке. На спине у «эмпалао» два скрещенных меча, его лицо покрывают вуалью, а на голову возлагают терновый венец. Весь наряд «эмпалао» весит около 15 кг. Во время шествия по улице позади «эмпалао» идет человек с лампой, который изображает Симона Киринеянина, помогавшего Христу нести его крест. Во время шествия «эмпалао» не может разговаривать и должен преклонять колени и молиться перед любым другим таким же шествующим воплощением Христа, которого может встретить на своем пути. Обычно, на улицы города выходят около 30 шествующих «эмпалао».

Bernat Armangue/AP/Scanpix





15. Плантации зеленого чая в японской префектуре Сидзуока. Япония производит в год около 100 000 тонн зеленого чая. С апреля по май японские фермеры вручную собирают синтя — самые первые молодые листья, которые служат для производства элитных сортов чая.

Carl Court/Getty Images/Scanpix





16. На красной дорожке 41-го Московского международного кинофестиваля.

TASS/Barcroft Images





Добровольное распятие на Филиппинах

17. Религиозные обряды во время Страстной недели у христиан на Филиппинах отличаются особенным фанатизмом. Верующие добровольно подвергают себя истязаниям, чтобы испытать на себе муки Иисуса Христа перед смертью.

Noel Celis/Getty Images/Scanpix





18. Внутри парижского собора Нотр-Дам после пожара.

Christophe Petit Tesson/Reuters/Scanpix





19. В столице Эквадора всю неделю проходили акции протеста сторонников Джулиана Ассанжа, арестованного британской полицей после того, как его выдали сотрудники посольства Эквадора в Лондоне.

Dolores Ochoa/AP/Scanpix





20. Легенда гольфа Тайгер Вудс совершил невероятное — он триумфально вернулся на вершину, впервые за 11 лет выиграв турнир US Masters — один из четырех главных турниров мирового гольфа. Это был его 15-й «мэйджор» в карьере. После стольких неприятностей в жизни Вудса, начиная с семейных проблем и заканчивая серьезными травмами, его возвращение на топ-уровень многим казалось невозможным. Однако Тайгер сделал это, став чемпионом US Masters в 43 года!

Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix





21. Закончу местными новостями. На соседней улице, где аллея из сакур, пара вяхирей свила себе гнездо и теперь там, куда можно рукой дотянуться, сидит птица и тревожно смотрит на нас, идущих мимо с собаками. А мы ей машем и улыбаемся.

Рустем Адагамов aka drugoi

И еще: на прошлой неделе исполнилось 20 лет с того дня, когда 15 апреля 1999 года Брэд Фицпатрик зарегистрировал домен livejournal.com, круто изменивший потом всю мою жизнь. Спасибо ему за это.